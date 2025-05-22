İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katibi 'rüşvet isteme' suçundan gözaltına alındı

İzmir'de bir avukattan 'rüşvet' talep eden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26), gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak amacıyla İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B, avukat D.Ç'den 200 bin TL rüşvet istedi.

Avukat D.Ç'nin durumu savcılığa iletmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polis ekiplerine paraların seri numarası verildi. Ardından avukat D.Ç, İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede buluştu. Avukat D.Ç, seri numaraları alınmış parayı Y.D'ye teslim etti.

Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.