İzmir'de ihale usulsüzlüğü soruşturması: 2 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

İZTARIM A.Ş. ve Konak Belediyesi'nde iki ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı ihalede usulsüzlük yapıldığına yönelik başlatılan soruşturmalar birleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Giresun'da olduğu belirlenen ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö'yü de gözaltına aldı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

İzmir ve Giresun'da gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O. ile ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Konak Belediyesi'nde AR-GE Müdürü ve ihale yetkilisi K.B.K, belediyede memur D.K. ve belediyede işçi A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dosyaya şüpheli K.B.K'nin Konak Belediye Başkanlığı hesabına 209 bin 933 lira havale yapıldığını gösteren dekontu eklediğini, kararı veren İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin bunu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Ayrıca, K.B.K, D.K. ve A.İ. hakkında verilen adli kontrol kararına karşı, yargılamaların tutuklu olarak sürdürülmesi talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği belirtildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün eş zamanlı operasyonla 4 kişi İzmir'de yakalanmış, diğer kişinin Erzincan'da olduğu belirtilmişti.