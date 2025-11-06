İzmir'de ihale usulsüzlüğü soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

İzmir'de, iki ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı ihalede usulsüzlük yapıldığına yönelik başlatılan soruşturmalar birleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Giresun'da olduğu belirlenen ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö'yü de gözaltına aldı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Dün gözaltına alınanlardan M.O'nun dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi olduğu öğrenildi. Konak Belediyesi'nde görevli kişilerden ise K.B.K'nin AR-GE Müdürü ve ihale yetkilisi, D.K'nin belediye memuru, A.İ'nin de belediye işçisi olduğu belirtildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün eş zamanlı operasyonla 4 kişi İzmir'de yakalanmış, diğer kişinin Erzincan'da olduğu belirtilmişti.