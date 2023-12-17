İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Ansızca yolu Küplücealtı mevkisinde meydana gelen kazada A.T. idaresindeki Ansızca istikametine seyreden 35 PDR 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. idaresindeki 35 N 6794 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve araçta yolcu konumunda bulunan T.T. ile diğer araçtaki yolcu V.S. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.