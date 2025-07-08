İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki otomobil, Selçuk-Menderes kara yolunda seyrederken, karşı yönden gelen H.T. (32) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Ksenıa Kravchuk'un (20) yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki yabancı uyruklu A.K, A.S. ve A.D. ile kamyonetteki Ş.T, A.T. ve E.T. çevredeki hastanelere sevk edildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gittikleri öğrenilen otomobildeki kişilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde tur rehberi olarak çalıştıkları belirtildi.

FOÇA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 7 YARALI

Sedat T. idaresindeki kamyonet ise Foça Gerenköy mevkisinde, İ.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki S.T, S.K, H.K, B.A. ve N.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.