İzmir'de iki belediyede işçiler eylemde: Haklarını istiyorlar

Mahir KANAAT

İzmir’de Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan yüzlerce işçi, alamadıkları maaş ve sosyal hakları nedeniyle eyleme geçti. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube’ye üye olan işçiler, Buca’da iş bırakırken Karabağlar’da oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçilerin alacaklarının 120-150 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, "Enflasyon nedeniyle bu paranın değeri eridi" ifadeleri dikkat çekti.

Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, Nisan ve Mayıs ayı maaşlarının ödenmemesi, iki aydır yatmayan gıda kartları ve toplu iş sözleşmesinden doğan farkların ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı aldı. Belediyede üretim dururken, işçilerin her birinin en az 120 ila 150 bin TL arasında değişen birikmiş alacağı olduğu ifade edildi.

MAAŞLAR GEÇ VE PARÇA PARÇA YATIRILIYOR

Karabağlar Belediyesi ise, emekçiler belediye binasının girişinde oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, geçtiğimiz ay üç günlük bir eylem sonrası belediyeden bazı taahhütler aldı. Ancak emekçiler, bu sözlerin yerine getirilmediğini aktardı. Özellikle geriye dönük alacakların yatırılmadığı, maaşların geç ve parça parça ödendiği belirtildi.

İşçiler, belediyenin büyük ve küçük limitli toplam yedi adet gıda çeki sözü verdiğini, ancak bunların da bugüne kadar ödenmediğini dile getirdi. Emekçiler, alacaklarının bir an önce yatırılmasını ve iş güvencelerinin sağlanmasını talep etti.