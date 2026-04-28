İzmir'de iki kişi sokak ortasında elektriğe kapılıp ölmüştü: İZSU Genel Müdürü ve 5 sanık hakim karşısına çıkacak

İzmir'de sağanak yağış sırasında Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin olayda aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun da bulunduğu 6 sanık memur 10 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de, 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İnanç Öktemay'ın ailesi yargılama sürecinde davadan çekildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Geçen ekim ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cezalar açıklandı. Heyet; Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici’yi için yeniden yargılamaya karar verdi. Ayrıca, Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş, Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları sebebiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

22 MAYIS’TA TEKRAR YARGILANACAKLAR

Ceza Dairesi; sanıklardan Gediz Operasyon Takım Yöneticisi Abdülkadir Satık, Gediz Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, Gediz Operasyon Yöneticisi, Alper Doğan, Gediz Elektrik Teknisyeni Erman Çarık, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, Gediz’de denetim görevlisi Hamza Bayram, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz arıza mühendisi Mert Ceylan, Gediz arıza onarım ustası Mesut Türkan ve Gediz yapı işleri uzman yardımcısı Mürsel Arıcı'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp tahliyelerine hükmetti. Sanıklardan Yavuz Üner’in adli kontrol şartı kaldırıldı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesine, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumları tespiti konusunda da rapor düzenlenmesine hükmetti. Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıklar, 22 Mayıs’ta İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde, yeniden hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA TEMMUZ AYINDA

Davayla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu’nun yeniden yargılanmasına hükmetti. 6 tutuksuz sanığın, ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Temmuz’da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, “Yargılanmalarına başlanacak olan bu 6 sanık hakkında da şikayetimizin devam etiğini ve suçluların gereken cezaları alarak adaletin gerçekleşeceğine inandığımızı bildirmek isteriz” dedi.