İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada karı- koca yaşamını yitirdi, 2'si çocukları 7 kişi yaralandı.

İzmir'deki rafik kazasında, karı-koca hayatını kaybetti ve 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüldür- Özdere yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 35 AEL 650 plakalı otomobil, Rasim G. yönetimindeki 35 HC 9608 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yusuf A. ile eşi Nuray A. yaşamını yitirirken, çiftin çocukları Elif A. ve İsmet A. ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Karı- kocanın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.