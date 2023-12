İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kemalpaşa Ansızca yolu Küplücealtı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki 35 PDR 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki 35 N 6794 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden A.T. ile her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.