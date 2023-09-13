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İzmir'de iki otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 13.09.2023 15:49
  • Giriş: 13.09.2023 15:49
  • Güncelleme: 13.09.2023 15:49
Kaynak: AA
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İzmir'de iki otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda iki otomobile çarparak takla atıp bariyerlerin üzerine devrilen otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Aysun Çelikok'un kullandığı 34 GMT 835 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe mevkisinde 34 EPT 978 ve 26 RR 305 plakalı otomobillere çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çelikok'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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