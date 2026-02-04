İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 18:14
  • Giriş: 04.02.2026 18:14
  • Güncelleme: 04.02.2026 18:14
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selin Gül (32) yönetimindeki 35 EC 3970 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Hasan Doğan Caddesi'nde tali yoldan çıktığı sırada Necdet Kuşçu'nun kullandığı 10 PJ 327 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Kuşçu, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

