İzmir'de ikinci Kent Lokantası açıldı

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nın ardından ikinci Kent Lokantası Çiğli'de açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan Kent Lokantası’nın ikinci şubesi Çiğli Maltepe Mahallesi’nde açıldı.

Şehirdeki ilk Kent Lokantası, Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılmıştı. Hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunulacak.

Kent Lokantası’nın açılışına katılan Çiğli Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletirken, “Dar gelirli vatandaşlarımız da faydalanacak. Dışarıda yemeğin artık maliyeti çok yüksek. Böyle olağanüstü bir iş yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





