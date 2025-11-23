İzmir'de iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da inşaatın 4. katından düşen 49 yaşındaki işçi Enver Takım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde bina inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.
Ayrancılar Mahallesi'nde, 49 yaşındaki inşaat işçisi Enver Takım yapımı süren 5 katlı binanın 4. katından dengesini kaybederek zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Takım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.