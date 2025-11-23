Giriş / Abone Ol
İzmir'de iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir Torbalı’da inşaatın 4. katından düşen 49 yaşındaki işçi Enver Takım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.11.2025 13:50
  • Giriş: 23.11.2025 13:50
  • Güncelleme: 23.11.2025 13:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: Evrensel

İzmir'in Torbalı ilçesinde bina inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi'nde, 49 yaşındaki inşaat işçisi Enver Takım yapımı süren 5 katlı binanın 4. katından dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Takım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

