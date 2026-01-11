İzmir'de iş cinayeti: Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Tesisleri’nde yürütülen söküm çalışmaları sırasında üzerine demir parça düşen 46 yaşındaki işçi Salih Ataman hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde üzerine demir parça düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.