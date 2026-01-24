Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 15:35
Kaynak: AA
İzmir'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat şantiyesinde geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta, kamyondan aldığı yükü boşaltmak için geri manevra yapan iş makinesi, şantiyeye malzeme getiren esnaf Remzi Merge'ye (39) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Merge'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü M.K. gözaltına alındı.

