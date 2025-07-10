İzmir'de işçi kıyımına ortak tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımı, siyasi partilerin ve emek örgütlerinin tepkisini çekti. Dem Parti, EMEP, Halkevleri, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH), yaptıkları ortak açıklamada, 1030 işçinin işten çıkarılmasına karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, Cemil Tugay yönetiminin grev sürecindeki tutumuna da sert eleştiriler yöneltilerek, işçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı birleşik mücadele çağrısı yapıldı.

“GREV KIRICILIĞINA KILIF UYDURULUYOR”

Açıklamada, belediye şirketlerinde çalışan binin üzerinde işçinin işten çıkarıldığı hatırlatılarak, sürecin zamana yayıldığına dikkat çekildi. Grev süresince işçilerin kazanımlarının yok sayıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cemil Tugay grevi keyfi ilan, grev kırıcılığını ise meziyet olarak sundu. İşçilerin toplu iş sözleşmesi ile kazandıkları hakları, bütçe krizi bahanesiyle gasp edilmek isteniyor. Belediye hizmetlerinin aksamaması gerekçesiyle işçilerin işlerine son verilmesi ve saldırıların taşeronlaştırma ile genişletilmesi kabul edilemez.”

“İŞÇİLERİ HALKLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYORLAR”

Partiler, Tugay yönetiminin işçileri İzmir halkıyla karşı karşıya getirme çabasına da dikkat çekerek, “Belediye emekçileri bu kente hizmet ediyor. Ancak sosyal belediyecilik iddiasıyla işbaşına gelen Tugay ve ekibi, başta İZSU olmak üzere birçok hizmeti taşeronlaştırmaya çalışıyor. Halk Komitesi gibi yapılar üzerinden sözde liyakat inşa ediliyor ama amaç halkı aldatmak" diye belirtti.

“SALDIRILAR SINIF MÜCADELESİNE GÖZDAĞIDIR”

Açıklamada, işten çıkarmaların sadece toplu sözleşmeli işçilerle sınırlı olmadığına da dikkat çekildi. İçlerinde mimar, mühendis, tekniker ve uzmanların da bulunduğu kapsam dışı çalışanların da işten çıkarıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum Cemil Tugay’ın emek düşmanı politikalarına meşruiyet kılıfı yaratma çabasının göstergesidir. Görev yerlerini değiştirme, şirketler arası geçiş gibi uygulamalarla örgütlü mücadeleye gözdağı veriliyor.”

“KATILIMCI BELEDİYECİLİK DEĞİL, MERKEZİYETÇİLİK DAYATILIYOR”

Söz konusu uygulamaların sadece işçileri değil, halkın tüm yoksul ve dezavantajlı kesimlerini hedef aldığı vurgulandı. Kamusal hizmetlerin taşerona devredilmesi, toplu sözleşmenin fiilen ortadan kaldırılması ve iş güvencesinin tasfiyesiyle halkın karar süreçlerinden dışlandığı belirtildi. Açıklamada şunlar dile getirildi:

“Bu sadece işçiye değil, kente saldırıdır. Belediye hizmetleri halkla birlikte yürütülmeli, karar süreçlerine halk dahil edilmelidir. Eğer bir ‘Halk Komitesi’ kurulacaksa bu komite bütçeyi denetleyebilmeli, halkın oyuyla seçilip görevden alınabilmelidir. Aksi halde bu yapılar, sadece göz boyamadır.”

“İŞÇİ KIYIMINA KARŞI BİRLEŞECEĞİZ”

Açıklamada, “Emeği esas alan, halkın çok sesliliğine dayanan bir yerel yönetim için bu mücadeleyi büyüteceğiz. İşten atılanlarla omuz omuza, işbaşındaki işçilerle birlikte İzmir’deki tüm belediyelerde bu saldırılara karşı birleşeceğiz" denildi.

"İŞTEN ATMALAR DURDURULSUN, HAKLAR İADE EDİLSİN”

Ortak açıklamanın sonunda talepler şu şekilde sıralandı:

-İşten çıkarılan tüm işçiler geri alınmalı.

-Toplu sözleşmeyle kazanılmış haklara dokunulmamalı.

-Taşeronlaştırma politikalarına son verilmeli.

-Demokratik, halkçı ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı esas alınmalı.