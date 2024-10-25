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İzmir'de işçi minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı.

Güncel
  • 25.10.2024 11:18
  • Giriş: 25.10.2024 11:18
  • Güncelleme: 25.10.2024 11:22
Kaynak: AA
İzmir'de işçi minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, servis minibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan servis minibüsü Bergama Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.

Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, C.Ö. ile V. K'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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