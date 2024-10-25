İzmir'de işçi minibüsü devrildi: 8 kişi yaralandı
İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
İzmir'in Bergama ilçesinde, servis minibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan servis minibüsü Bergama Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.
Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, C.Ö. ile V. K'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.