İzmir'de işçiler çıplak ayak yürüyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde yaşanan ödeme krizi derinleşiyor. Belediyenin geriye dönük alacaklar, gıda kartı ve ikramiye ödemelerini yatıramadığı belirtilirken, sendika temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmede mali bütçenin yeterli olmadığını ve sadece ana ücretin ödeneceği iletildi.

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri yaptığı açıklamayla bu adaletsizliği kabul etmediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İşten çıkarılan arkadaşlarımız ve işe iadesine karar verilen üyelerimiz hâlâ işlerine başlatılmamıştır. Ödenmesi gereken ikramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük TİS alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödenmemiştir. Uzun yıllardır kazanılmış hakkımız olan koku primi, iş riski primi, yemek ücreti, sorumluluk zammı ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarımızın Kasım ayı ücretlerimize yansıtılmayacağı işveren tarafından tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

"ÇIPLAK AYAK YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIZ"

Alacaklardan vazgeçilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Belediye yönetimi; toplu iş sözleşmesinde birlikte imza altına alınan hükümleri yok saymakta, işçilerin alın terini görmezden gelmektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hiçbir somut adım atılmamış, işçilerin sesi duyulmamıştır. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci demokratik haklarımız çerçevesinde eylemlilikle sürdürmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. Haklarımızı almak konusunda kararlıyız. İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan işçiler olarak; 8 Aralık Pazartesi günü saat 08.30’da yarım gün iş bırakarak çıplak ayak yürüyüşü yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

BASMANE'DEN BAŞLAYACAK

9 Aralık Salı günü Fuar Basmane Kapısına çadır kuracağı duyurulan açıklamada, “Aynı gün saat 18.00’de tüm üyelerimizle birlikte Fuar Basmane Kapısı önünde toplanarak meşalelerimizle yürüyerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. 10 Aralık Çarşamba günü Saat 08.30’da şube yönetimleri, işyeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Konak Pier’de toplanıp Basmane Fuar Kapısı’na çıplak ayak yürüyüşü yapacağız” denildi.

TALEPLER SIRALANDI

Çıplak maaşa, çıplak ayak sloganıyla eylem yapacaklarını duyuran sendika, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İşten çıkarmalar durdurulsun; işe iade kararı verilen arkadaşlarımız derhâl işbaşı yaptırılsın. Ücretlerde yapılan kesintiler ödensin, haklarımız eksiksiz olarak yerine getirilsin. Zamanında ödenmeyen ikramiye, fazla mesai, gıda kartı, geriye dönük TİS farkı ve eğitim yardımları derhâl ödensin. Biz işçiler; gününde ödenmeyen ücretler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta, borçlarımız artmakta, temel geçim koşullarımız giderek daha da zorlaşmaktadır. İzmir’de gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden çalışan emekçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz. Ücretlerimizin düzenli yatırılmasını, hukukun ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, arkadaşlarımızın hak ettikleri işlerine geri dönmesini talep ediyoruz.”