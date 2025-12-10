İzmir'de işçilerin eylemi 3'üncü günde devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki DİSK/Genel-İş üyesi çalışanlar, maaşların zamanında ödenmemesi ve “havuza çekilen” 350 işçinin işlerine iade edilmesi için başlattıkları eylemlerini üçüncü günde de sürdürdü.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri sabah saatlerinde Konak Pier Köprüsü altında toplandı. Belediye hizmet binasının bulunduğu Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’na yürüyen çalışanlar, taleplerini dile getirdi.

DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir, aylardır bu kapıda talebimizi dile getiriyoruz. Ancak bugün üçüncü günümüz; hâlâ bir gelişme yok, hâlâ o masa kurulmuyor. Biz buna istinaden dün itibariyle mücadelemize destek bulmak için ziyaretlerde bulunmaya başladık. Dün İzmir Tabip Odasını ziyaret ettik. Bugün İzmir Barosu'nu ve TMMOB'u ziyaret edip destek isteyeceğiz. Bu mücadeleye destek olacak hangi kurum kuruluş varsa gidip o kapıyı çalmaktan çekinmeyeceğiz. Bazı kapıları var çalınır ama bazı kapılar var ki buradaki bu sesi bugün Türkiye'nin Edirne'sinden Hakkari'sine kadar herkesin gördüğü bir yerde bugün İzmir'deki milletvekillerimizin de gelip aslında bu mücadenin başlamadan önce gelip seçmenlerine, emekçiye destek vermesi gerekir. Bu masanın kurulması için emek harcamaları gerekir. Ancak bu saate kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekilimiz ne bizleri aradı ne de bu mücadeleye gelip bir omuz attılar. Bizler meclisteki meclis üyelerimizin bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Çağrı yoksa bu mücadele uzun soluklu devam edecek. Biz mücadeleden kaçınan bir yapı değiliz. Bizim eylem planı belli. Önümüzdeki hafta programımızı da hazırlayacağız. Kararlıyız. Bugün işinden, ekmeğinden edilmiş 350 arkadaşımız geçimini sağlayamıyor. Çocuklarına harçlık veremiyorlar. Bu mağduriyet ortadan kaldırılmadıkça bu mücadele bitmeyecek. 23 bin arkadaşımızın 4 ödenmyen yan hakları için yakın tarihli bir takvim belirlenmediği takdirde bu mücadele sonuçlanmayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar sesleniyoruz; gelin bu masayı kuralım. Bu mağduriyet ortadan kalksın. Ama şunu da bilsinler bu mağduriyet ortadan kalkmadığı sürece bu mücadeleye son vermeyeceğiz daha da büyüteceğiz."

"HAVUZDA TUTULAN ARKADAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE İŞLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da belediye yönetimine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bundan önceki süreçlerde nasıl bir araya gelip süreci hep birlikte masada çözdüysek, bundan sonra da masada çözüleceğine inanıyorum. Buradan sevgili belediye başkanımıza çağrıda bulunmak istiyorum: Havuzda tutulan, iade edilen, işten çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmesini ve huzurlu bir şekilde işlerinde çalışmalarını istiyoruz. Sendikacıların bütün amacı bu. Bunun yanında güzel şeyler de oluyor. Dün akşam belediyemizin eski genel sekreteri Barış Karcı tahliye oldu. Gerçekten çok sevindik. Umarım eski belediye başkanımız Tunç Soyer ve bürokratlar da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar. Onun yanında haksız şekilde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm tutuklu belediye başkanları, gazeteciler, yazarlar inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur."

"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA İŞÇİLERİN ÇIĞLIĞI VAR"

DİSK Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, Türkiye genelindeki işçi mücadelesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Aslında bugün sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında işçi çığlıkları var. Tokat’ta, Mardin’de, Edirne’de… Türkiye’nin dört bir yanında işçilerin çığlığı var, 'Geçinemiyoruz' diyorlar. Biz buradan Türkiye’deki tüm emekçileri selamlıyoruz."

"GÖRMEYEN GÖZLERİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ ARTIK"

DİSK Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise belediyedeki tabloya tepki göstererek "Bugün o duymayan kulakların duymasını bekliyoruz. Görmeyen gözlerin görmesini istiyoruz artık. Buradaki mağduriyet büyük. Acı verici bir tabloyla karşılaşıyoruz. İzmir gibi sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen bu belediyede, bu güzide kenti yöneten belediyemizde bu tabloyu ne İzmir halkı tasvip ediyor ne de buradaki işçi-emekçi dostlarımız hak ediyor" dedi.

Genel-İş üyeleri, çözüm sağlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.