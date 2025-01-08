İzmir'de işçilerin eylemi sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belediyelerin İller Bankası paylarını keserek hesaplara bloke koyması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ödeme krizine neden oldu.

Belediyenin geçmiş dönem SGK ve vergi borçları gerekçesiyle 1,6 milyar TL’lik ödeneğine el konulması, işçilere fatura edildi. Maaşlarının yalnızca üçte birini alabilen, eğitim yardımları ve ikramiyeleri geciken DİSK/Genel-İş Sendikası'na bağlı İZELMAN ve İZENERJİ işçileri, dün başlattıkları iş bırakma eylemine bugün de devam etti.

Eylemler dün sabah ESHOT şoförlerinin kontak kapatmasıyla başladı. Saat 06.00-07.00 arasında otobüsler çalışmadı. Ardından İZELMAN işçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin üçüncü oturumu için İZTARIM şirketi önünde toplandı. İşçiler, TİS görüşmelerine destek verdikten sonra örgütlü oldukları Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şubelerin kararı doğrultusunda iş yerlerine döndü ancak hizmet üretmedi.

Bugün de Genel-İş İzmir 2 ve 9 No’lu Şubelerde örgütlü İZENERJİ işçileri, Konak Basmane’deki İZENERJİ Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine eşlik eden işçiler, saat 14.00 itibarıyla iş bırakma eylemini sürdürdü. Gün boyunca hiçbir birimde hizmet üretilmedi. Belediye işçileri, haklarının verilmesini ve maaşlarının tam olarak yatırılmasını talep ederken, sendikalar kesintiler nedeniyle işçilerin cezalandırılmasına tepki gösterdi. Eylemlerin, talepler karşılanana kadar devam edeceği belirtildi.