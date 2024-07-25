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İzmir'de IŞİD'li 10 kişi gözaltına alındı: 2 kişiye Türk vatandaşlığı verilmiş

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'sine Türk vatandaşlığı verildiği ortaya çıktı.

Güncel
  • 25.07.2024 10:55
  • Giriş: 25.07.2024 10:55
  • Güncelleme: 25.07.2024 11:00
Kaynak: AA
İzmir'de IŞİD'li 10 kişi gözaltına alındı: 2 kişiye Türk vatandaşlığı verilmiş
Fotoğraf: AA

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında Türk vatandaşlığı verilenlerin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2'si sonradan Türk vatandaşlığına geçen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polislerce şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyale el konuldu, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yakalanan 31 yabancı asıllı ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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