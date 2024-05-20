İzmir'de IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İzmir’de, IŞİD'e yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Güncel 20.05.2024 12:17 Giriş: 20.05.2024 12:17

Güncelleme: 20.05.2024 12:20 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA