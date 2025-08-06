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İzmir'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Hakkında örgüt üyeliği iddiası bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Güncel
  • 06.08.2025 11:26
  • Giriş: 06.08.2025 11:26
  • Güncelleme: 06.08.2025 11:27
Kaynak: AA
İzmir'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi olduğu belirlenen şüphelinin Kemalpaşa'daki evine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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