İzmir'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Hakkında örgüt üyeliği iddiası bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi olduğu belirlenen şüphelinin Kemalpaşa'daki evine baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.