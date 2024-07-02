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İzmir'de istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 02.07.2024 16:33
  • Giriş: 02.07.2024 16:33
  • Güncelleme: 02.07.2024 16:33
Kaynak: AA
İzmir'de istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Desdireci'nin (23) kullandığı motosiklet, Ali Rıza Avni Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Desdireci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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