İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak ve Ödemiş'te 14 ayrı operasyon düzenledi.

İş yeri, ev, araç ve depo aramalarında 624 bin 400 içi doldurulmuş makaron, 304 bin 800 boş makaron, 49 bin 43 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 800 litre taklit etiketli etil alkol, 1,7 ton katkılı akaryakıt, 267 sikke, 120 elektronik sigara cihazı, 107 kilogram kıyılmış tütün, 86 şişe içki, 60 gümrük kaçağı puro, 46 tarihi eser, 11 kaçak kazıda kullanılan malzeme, kurusıkı tabanca ile 37 fişek ele geçirildi.​​​​​​​

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.