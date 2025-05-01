İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'de 20 yaşındaki Aysun Candan, daha önce ilişki yaşadığı H.A. (35) isimli erkek tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 21.30'da Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre H.A, Aysun Candan'ın yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye silahla ateş etti.

Kurşunlar genç kadına isabet ederken H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.