Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından uykusunda katledildi

İzmir’in Bornova ilçesinde 69 yaşındaki İzadiye Teker evli olduğu R.T. tarafından uykuda olduğu sırada silahla vurularak katledildi. Katil zanlısı R.T. gözaltına alındı.

Kadın
  • 16.10.2025 08:20
  • Giriş: 16.10.2025 08:20
  • Güncelleme: 16.10.2025 08:28
Kaynak: DHA
İzmir'de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından uykusunda katledildi
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan kanser hastası İzadiye Teker, evli olduğu 70 yaşındaki R.T. tarafından uykuda olduğu sırada silahla vurularak katledildi. R.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bornova'nın Rafetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda R.T., 69 yaşındaki İzadiye Teker’i yatağında uyurken silahla vurdu.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak İzadiye Teker’i öldürdüğünü itiraf etti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan R.T. emniyete götürüldü.

Ekiplerin verdiği son bilgilere göre olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol