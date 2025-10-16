İzmir'de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından uykusunda katledildi

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan kanser hastası İzadiye Teker, evli olduğu 70 yaşındaki R.T. tarafından uykuda olduğu sırada silahla vurularak katledildi. R.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bornova'nın Rafetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda R.T., 69 yaşındaki İzadiye Teker’i yatağında uyurken silahla vurdu.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak İzadiye Teker’i öldürdüğünü itiraf etti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan R.T. emniyete götürüldü.

Ekiplerin verdiği son bilgilere göre olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.