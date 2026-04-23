İzmir'de kadın cinayeti: Nurcan Çubuk evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde, evli olduğu Ç. Çubuk (44) tarafından tabancayla boğazından vurulan Nurcan Çubuk (39), hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile Ç. Çubuk, arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç. Çubuk, tabancayla Nurcan Çubuk'a ateş etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk’un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Ç.Çubuk, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.