İzmir'de kadın şoför, dolmuş şoförü bir erkek tarafından darbedildi: "Küfretmeye başladı ve yumruk attı"

Halil ERTUNÇ

İzmir'de dün gece 7 numaralı ESHOT şoförü E.Ş., Narlıdere-Balçova güzergahında bir dolmuş şoförü tarafından darp edildi.

Yaşanan olaya tepki gösteren DİSK Ege Bölge Temsilciliği konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan ESHOT’ta örgütlü Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, “Bir kadın arkadaşımızın dolmuş şoförü tarafından yolu kesilerek darp edilmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu şiddet sarmalına karşı bilinsin ki, herhangi bir önlem alınmazsa bundan sonra ki süreçte İzmir halkına hizmet etmeye giden ESHOT çalışanları olarak kendi önlemlerimizi kendimiz alacağız. Bize sahip çıkıldığında bu hizmeti en iyi şekilde yürüteceğimizi de buradan basına ve kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Topal, “Bundan sonra yapılacak tüm saldırılara karşı da duyarlı İzmir halkını yanımızda göreceğimizi ve özellikle kadın çalışanlara yapılan bu saldırıya hep birlikte 'dur' diyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.

“KENDİ ÖNLEMİMİZİ ALACAĞIZ”

Şoförlerin güvenliği için gereken önlem alınmazsa kendi önlemlerini alacağını dile getiren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Biz olayın diğer bir yüzüne bakmak zorundayız. Kadınların ekonomik ve politik olarak hayattan çekilmesini isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Birçok kadın arkadaşımızın çalıştığı ESHOT'ta kadınlar güvende hissedecek ücretlerle çalışıyor. İzmirlilerin kadın şoförlerle yan yana olacağı inancına sahibiz. Yoksa biz kendi önlemimizi alacağız. Bu barbarlara, bu şiddet sarmalı içerisindeki mafyavari kişilere karşı ESHOT şoförlerinin ne kadar güçlü bir örgütlenme içerisinde olduğunu göstereceğiz” dedi.

"YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Darp edilen kadın şoför E.Ş. ise yaşananları şu sözlerle aktardı: “Seyir halindeydim, durak cebine geçmek için sağ cebe girdim. Sağa cebe girer girmez dolmuş şoförü önüme kırdı. Araçtan inip küfretmeye başladı ve ardından yüzüme yumruk attı. Ne olduğunu anlayamadım. Böyle bir şey başıma nasıl ve neden geldi anlam veremedim. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum.”