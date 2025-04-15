İzmir'de kamyon, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada sürücü Oğuz Arıcı (46) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Oğuz Arıcı, iddiaya göre Akalan çıkışını kaçırınca kullandığı 35 TER 55 plakalı hafif ticari araçla geri gelmeye çalıştı. Bu sırada O.E. yönetimindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon, hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oğuz Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün yakınları Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı (19) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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