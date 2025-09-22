İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi'nde 32 yaşındaki İsmail M. yönetimindeki otomobille, Hulisi P. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan 32 yaşındaki Emira H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek Ömer M, 29 yaşındaki Seher S., 22 yaşındaki İsra V., 23 yaşındaki Nasurlah S., 3 yaşındaki Merve M. ile Kasvara S. ve 2 yaşındaki Linda S.yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5 aylık bebek Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hulisi P, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.