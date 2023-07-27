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İzmir'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 16:29
  • Giriş: 27.07.2023 16:29
  • Güncelleme: 27.07.2023 16:29
Kaynak: AA
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İzmir'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alim Selçuk (60) yönetimindeki otomobil, Yolüstü Mahallesi yakınlarında Umut M'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Alim Selçuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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