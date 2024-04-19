İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletteki bekçi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada bir bekçi öldü.

Cezmi Yeniay (31) yönetimindeki motosiklet, Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde M.Z. (38) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yeniay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeniay'ın, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yaptığı, 1 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü M.Z. gözaltına alındı.