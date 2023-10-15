İzmir'de kamyonla çarpışan otomobildeki çift ağır yaralandı
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömür T. (59) idaresindeki 35 HKC 18 plakalı otomobil, eski İzmir yolunun Germiyan Mahallesindeki bölümünde Mehmet A. (30) idaresindeki 35 HGE 94 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ömür T. ile aynı araçtaki eşi Seval T. (54) ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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