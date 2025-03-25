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İzmir'de kamyonun çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 19:51
  • Giriş: 25.03.2025 19:51
  • Güncelleme: 25.03.2025 19:51
Kaynak: AA
İzmir'de kamyonun çarptığı yaya öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (İZSU) N.T. (38) idaresindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyon, Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim'e (91) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yeşim'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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