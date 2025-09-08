İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.

Olay, sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, silahla ateş açtı.

16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷



İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.



Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz… pic.twitter.com/fEq8KwLTyl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2025

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.



Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2025

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ

İzmir'de karakola saldırı gerçekleştiren saldırganın görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın görüntüsü ortaya çıktıhttps://t.co/Kjgk7FG4pp pic.twitter.com/DeBHVm6biq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

16 yaşındaki saldırganın yakalanma anları da ortaya çıktı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın yakalanma anları ortaya çıktıhttps://t.co/Kjgk7FG4pp pic.twitter.com/lZBQw1d7HG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokaktan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" dedi.

"Bol miktarda pompalı tüfek mermilerini gördük. Zaten olay pompalı tüfekle gerçekleşiyor. Bol miktarda mermi var" diyen Elban, "Babasının 10 sene önce almış olduğu pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.