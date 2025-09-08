İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi.

16 yaşındaki E.B, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın yaşamını yitirdi, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin tedavisinin sürdüğü, yaralı vatandaşın ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

"SALDIRGAN ÖLDÜ" İDDİASI YALANLANDI

Yaralı olarak yakalanan saldırganın, hastanede öldüğü öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın öldüğüne ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın da tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷



İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.



Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz… pic.twitter.com/fEq8KwLTyl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2025

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.



Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2025

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ

İzmir'de karakola saldırı gerçekleştiren saldırganın görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın görüntüsü ortaya çıktıhttps://t.co/Kjgk7FG4pp pic.twitter.com/DeBHVm6biq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

16 yaşındaki saldırganın yakalanma anları da ortaya çıktı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın yakalanma anları ortaya çıktıhttps://t.co/Kjgk7FG4pp pic.twitter.com/lZBQw1d7HG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

SALDIRIDA IŞİD ŞÜPHESİ

NOW Haber muhabiri Alican Uludağ, İzmir'de karakol saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, IŞİD'in öldürülen lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü paylaştığını aktardı.

İzmir'de iki polisi şehit eden saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B., görünürde IŞİD üyesi. Saldırgan, IŞİD'in öldürülen lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü de paylaşmış. pic.twitter.com/jy1JZvGF8k — Alican Uludağ (@alicanuludag) September 8, 2025

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganın yaralı halde yerde durduğu ve "Allahu Ekber" diye bağırdığı görüldü.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokaktan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" dedi.

"Bol miktarda pompalı tüfek mermilerini gördük. Zaten olay pompalı tüfekle gerçekleşiyor. Bol miktarda mermi var" diyen Elban, "Babasının 10 sene önce almış olduğu pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.