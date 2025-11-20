İzmir'de karasinek popülasyonunu sıcaklık artışı tetikliyor

İZMİR Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, sıcaklık ve kentteki çöp sorunu nedeniyle karasinek popülasyonunun çoğaldığını belirterek, "İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar" dedi.

İzmir'de son dönemlerde artan karasinek yoğunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının hala mevsim normallerinin üstünde olduğunu ve bu ısının karasineklerin ölmesi gereken mevsim döneminde sağ kalmalarını ve çoğalmalarına neden olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Ayhan, "İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ayrıca İzmir'de dönem dönem artan bir çöp sorunu gündeme geliyor. Biriken çöpler, bu tür haşerelerin çoğalması için uygun ortam sağlıyor. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar" dedi.

İNSANLARDA ENFEKSİYON RİSKİ

Çöplerin taşması, çöp sularından sızıntı olmasının ya da etrafta hayvan pisliğinin bulunmasının da risk oluşturduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Ayhan, "Karasinekleri mekanik vektörler olarak adlandırırız. Bulundukları noktada temas ettikleri bir kirlilik kaynağından aldıkları mikroorganizmaları, bir evin içinde gıdanın üzerine konmasıyla taşıyabilirler. Bu da insanlarda enfeksiyon oluşturma açısından risk oluşturan durumdur. Bunun için ilk önce evde gıda atıklarının ayrı ve sızdırmayacak bir poşetle çöplere atmamız gerekir. Dolasıyla geri dönüşüm düşüncesi ile çöp ayrıştırmayı da hedeflemek ve bu hedefe evden başlamak gerekiyor. Elbette bunu belediyenin de desteklemesi lazım. Ayrıca geri dönüşüm için konteynerlerin olması gerekir. Sinekler için ilaçlama yapılıyor; ben de zaman zaman tanık oluyorum ancak kaynağı kurutmadıktan sonra yeterli değil. İlaçlama yapılınca belli bir popülasyon ortadan kalkıyor ancak olumsuz koşullar devam ettikçe, ilaçlama yetersiz kalıp yeniden sinekler çoğalıyor" diye konuştu. (DHA)