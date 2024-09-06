Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 09:52
  • Giriş: 06.09.2024 09:52
  • Güncelleme: 06.09.2024 09:52
Kaynak: AA
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Uzundere Mahallesi'nde Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonucu sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edilmişti.

BirGün'e Abone Ol