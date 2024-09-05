İzmir'de katı atık depolama sahasında yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın nedeniyle atık malzemelerin tutuşması sonucu yoğun duman yükselirken, ekipler yangının çevreye yayılmaması için yoğun bir mücadele sürdürüyor.