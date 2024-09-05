İzmir'de katı atık depolama sahasında yangın
İzmir'de Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: AA
İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın nedeniyle atık malzemelerin tutuşması sonucu yoğun duman yükselirken, ekipler yangının çevreye yayılmaması için yoğun bir mücadele sürdürüyor.