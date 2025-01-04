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İzmir'de kayan tırın iş yerini teğet geçmesi güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 13:14
  • Giriş: 04.01.2025 13:14
  • Güncelleme: 04.01.2025 13:15
Kaynak: AA
İzmir'de kayan tırın iş yerini teğet geçmesi güvenlik kamerasında

İzmir'in Tire ilçesinde yağış nedeniyle kayan tırın iş yerini teğet geçmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık'ta Abdullah Y. (29) idaresindeki tır, Yeniçiftlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

Yağışın da etkisiyle savrulan tır iş yerini teğet geçtikten sonra güçlükle durabildi.

Bu sırada kahvehanede oturduğu sırada tırın savurduğu kasanın çarpması sonucu hafif yaralanan Ahmet Y. (48), kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın kayması, yolun kenarındaki kasayı savurması ve iş yerinin ön kısmına zarar vermesi yer aldı.

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