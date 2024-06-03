İzmir'de kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu: Vücudunda morluklar tespit edildi

İzmir’in Buca ilçesinde oturan ve dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun, bir apartmanın otoparkında cansız bedeni bulundu. Vücudunda morluklar bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İzmir'in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak, vücudunda morluklarla ölü bulundu.



Olay saat 14.30 sıralarında, Adatepe Mahallesi 25 sokakta bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Denizcilik Bölümü’nde okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak’tan dünden beri haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak’ı kendi imkanlarıyla da arayan aile bireyleri çocuğu, evlerinin 400 metre yakınındaki bir apartmanın kapalı otoparkında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Kaynak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaynak'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Öte yandan olay yerinde yapılan ilk incelemede, Hasan Hüseyin Kaynak’ın vücudunda morluklar olduğu, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.