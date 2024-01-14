İzmir'de kaza yerini temizleyen kamyona çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde kaza yerini temizlemeyen belediye kamyonuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Altınyol'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza yerini temizleyen A.S'nin (51) kullandığı 34 FYD 961 plakalı belediye kamyonuna, A.Ş. (37) idaresindeki 35 AIM 698 plakalı panelvan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan sürücü A.Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonunun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi, bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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