İzmir'de 'Kent Lokantası’nın ilki Kemeraltı’nda açıldı

Artan ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayacak Kent Lokantaları’nın ilki İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, emekçilerimizin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmete aldığımız Kent Lokantamız İzmir’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden olan Kent Lokantaları’nın ilki Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete girdi.

Cemil Tugay, kent lokantalarının sayılarını artıracaklarına belirterek, “İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanındayız. Artan ekonomik krizde özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, emekçilerimizin yemek masrafına destek olmak istiyoruz” dedi.

İlk şubesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılan Kent Lokantası bölgedeki esnaflarda ve çarşıya gelen vatandaşlarda memnuniyet yarattı. Hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den yurttaşlara sunulacak.

“ET, BAKLİYAT VE SEBZE DE OLACAK”

Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hilmi Aksoy, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’ndaki ilk Kent Lokantamızı hizmete aldık. Bayram tatilinden sonra birçok ilçeye hizmet götürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz her ilçede bir şubemizin olması. Bundan sonra ikinci durağımız Çiğli olacak. Karabağlar, Bornova ilçeleri ile devam edecek. Özellikle öğrencilerimizin olduğu ilçelere yoğunlaşacağız. Kırmızı eti, beyaz eti, bakliyatı ve sebzesiyle beslenme açısından dengeli, güvenilir ve lezzetli bir menü sunuyoruz” dedi.