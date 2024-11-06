İzmir'de kimya fabrikasında yangın
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.