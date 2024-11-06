İzmir'de kimya fabrikasında yangın

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.