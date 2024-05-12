İzmir'de kıyıya sürüklenen caretta carettayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: AA
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen caretta cerattayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Yalı Mahallesi sahilinde kıyıya doğru sürüklenen caretta cerattayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve sualtı ekipleri caretta cerattayı kıyıya az bir mesafe kala kurtararak kıyıya çıkardı.
Caretta ceratta olay yerinde yapılan kontrollerinin ardından, Sasalı'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü öğrenildi.