İzmir'de kontrolden çıkarak iş yerine giren kamyonetin çarptığı 5 kişi yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif şekilde yaralandı, bir iş yerinde hasar oluştu.
S.A'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen nakliye kamyoneti kontrolden çıkarak bir telekomünikasyon mağazası önünde bekleyen 4 kişiye çarptı, ardından iş yerine girdi.
Kamyonet bu sırada mağazada bulunan bir kişiye daha çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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