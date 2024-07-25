İzmir'de köpeğe uygulanan şiddet protesto edildi

İzmir Buca’da bir köpeğin iki kişi tarafından şiddete maruz bırakılması protesto edildi. Açıklamada, hayvana, insana ve yeryüzüne özgürlük talep edildi.

İzmir’in Buca ilçesinde bir baba ile oğlu sabaha karşı bir marketin önünde duran köpeği ellerindeki sopalarla saldırdı. İzmir Barosu ve İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları köpeğe şiddet uygulanan Gediz Mahallesinde yaşanan olayı protesto etti.

Yapılan açıklamada, “Ülkemizde kısa süre öncesinde; yüz yıllardır birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarının yaşamlarını etkileyecek yeni yasa tasarısı kamuoyuna sızdırıldı. Biz yaşam savunucuları bu yasanın içeriğini gördüğümüzde dehşete düştük ve kanlı yasanın iptali için neler yapabileceğimizi konuştuk. Kısa süre içinde yaşam savunucusu ve duyarlı yurttaşlar ile haklı eylemler düzenlemeye başladık. Kanlı yasanın iptali için eylemler düzenlerken Buca’nın Gediz mahallesinde yaşanan görme engelli köpeğe uygulanan şiddet haberini aldık. 19 Temmuz 2024 tarihinde Buca’nın Gediz mahallesinde yani tam burada durduğumuz noktada; baba ve oğul olan Tahir ve Remzi Kılıç; zararsız ve görme engelli olan köpeğe sopalarla vahşice saldırdılar ve öldürme girişiminde bulundular. Yaşam savunucuları tarafından yaralı olarak bulunan köpeğimiz; acil olarak kliniğe götürüldü ve tedavilerine başlandı. Vahşice öldürme girişiminde bulunan ve suç dosyalarının kabarık olduğu bilinen baba ve oğul Tahir ve Remzi Kılıç ise olay sonrasında gözaltında alınsa da, sonrasında serbest bırakıldı” denildi.

Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük talep edilen açıklamada, “Yıllardır kediler, köpekler ve diğer sokaktaki dostlarımız insanlar tarafından zehirleniyor, tecavüz ve işkence ediliyor, öldürülüyor. Failler ise ne tutuklanıyor ne de ceza alıyor. Tam burada yaşanan şiddet ve öldürme girişimi diğer yaşanan olaylara benzer şekilde faillerin cezasız kalması ile sonuçlanmıştır. Bu şiddetin cezasız kalmasının nedenlerini ve faillerin kime güvendiklerini çok iyi biliyoruz. Yaşam savunucuları olarak sokaktaki hayvanlara, kadınlara, yaşlılar ve çocuklara yönelik şiddet olayların bitmesi için uzun zamandır çaba sarf etsek de, iktidar bu konuda hiçbir adım atmamış; aksine cezasızlık politikası ile insanları kutuplaştırmaya ve nefreti körüklemeye devam etmiştir. Yaşam savunucuları olarak faillerin elini sallayarak ortalıkta dolaşmamasını; Buca’da ve tüm şehirlerde hayvanlara yönelik şiddetin ve şiddet atmosferinin son bulmasını ve faillerin cezalandırılmasını; komisyondan geçen kanlı yasanın iptal edilmesini talep ediyoruz. Bu mahallede ve İzmir’de yaşayan yaşam savunucuları; kendinizi yalnız hissetmeyin. Şimdi buradayız. Nasıl bugün burada bulunuyorsak, yarın da sizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

GÖRKEM DUMAN ZİYARET ETMİŞTİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da saldırıya uğrayarak tedavi altına alınan sokak köpeğini ziyaret etmişti. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili veteriner hekimlerden bilgi alan Buca Belediye Başkanı Duman, can dostunun sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.