İzmir'de korkunç olay: Teknedeki buzlukta genç bir kadına ait cansız beden bulundu
İzmir'de balıkçı barınağında bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde genç bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kokmaması için şüphelinin tekneye buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibi Şenol A.'nın gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş bir kadına ait cansız beden bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.
Cesedin Hilmiye Tuğba Ezgin'e (24) ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.