İzmir'de korkunç olay: Teknedeki buzlukta genç bir kadına ait cansız beden bulundu

İzmir'de balıkçı barınağında bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde genç bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kokmaması için şüphelinin tekneye buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibi Şenol A.'nın gözaltına alındı.

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Fotoğraf: İHA