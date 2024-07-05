İzmir'de kundaklanan faytonu söndürmek isteyenlere ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklanan faytonu söndürmek isteyenlere ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Fikriye S'nin Yalı Mahallesi'ndeki faytonu, husumetlileri tarafından kundaklandı.

Yangını gören Fikriye S. ve yakınları alevleri söndürmeye çalışırken, husumetlileri bu kez pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Fikriye S. ve 5 yakını yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Fikriye S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra uzaklaşan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.